Nach sechs Siegen in Folge kassierten die Bayern in Wolfsburg ein 3:4 (0:1, 3:0, 0:1) und rutschen wieder auf den dritten Tabellenplatz ab. Titelverteidiger und Tabellenführer Eisbären Berlin unterlag bei der Düsseldorfer EG mit 2:3 nach Penaltyschießen (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1).

Die Münchner gerieten in Wolfsburg durch ein Tor von Chris DeSousa (10.) in Rückstand, doch Nationalspieler Yannic Seidenberg (32./40.) und Trevor Parks (38.) drehten die Partie zunächst. Im letzten Drittel waren die Gastgeber wieder am Drücker, Tyler Gaudet (56.) schoss das Siegtor für Wolfsburg.

In Düsseldorf verspielten die Berliner eine 2:0-Führung durch Simon Despres (15.) und Matt White (27.). Düsseldorfs Daniel Fischbuch (57./59.) erzwang kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mit zwei Treffern die Verlängerung, zudem verwandelte er den entscheidenden Penalty.

