DEL: Nationalspieler Leon Niederberger verlässt Düsseldorf

Die Wege von Eishockey-Nationalspieler Leon Niederberger und der Düsseldorfer EG trennen sich. Wie der achtmalige deutsche Meister am Donnerstag bekannt gab, habe sich der 24-Jährige zu einem Wechsel innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entschieden. Sein Vertrag war zum Ende der abgebrochenen Saison 2019/20 ausgelaufen.Niederberger habe "der DEG sehr viel zu verdanken", vielleicht sei...

Wie der achtmalige deutsche Meister am Donnerstag bekannt gab, habe sich der 24-Jährige zu einem Wechsel innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entschieden. Sein Vertrag war zum Ende der abgebrochenen Saison 2019/20 ausgelaufen.

Niederberger habe "der DEG sehr viel zu verdanken", vielleicht sei es für ihn aber besser, "mal das 'bekannte Nest' zu verlassen und woanders neue Erfahrungen zu sammeln", sagte der Stürmer. Niederberger stand seit 2015 bei den Rheinländern unter Vertrag und schaffte dort den Sprung in die DEL und in die Nationalmannschaft. Er bestritt insgesamt 121 Partien für die DEG, in denen er zwölf Tore und 14 Vorlagen verbuchen konnte.

