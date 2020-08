DEL: Nürnberg holt Ex-NHL-Profi Bodnarchuk aus München

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den ehemaligen NHL-Profi Andrew Bodnarchuk verpflichtet. Der 32-jährige Kanadier kommt von Ligakonkurrent EHC Red Bull München und erhält zunächst einen Einjahresvertrag. In der nordamerikanischen Profiliga NHL stand Bodnarchuk für die Boston Bruins, Colorado Avalanche und die Columbus Blue Jackets in insgesamt 42 Spielen auf...

Der 32-jährige Kanadier kommt von Ligakonkurrent EHC Red Bull München und erhält zunächst einen Einjahresvertrag.

In der nordamerikanischen Profiliga NHL stand Bodnarchuk für die Boston Bruins, Colorado Avalanche und die Columbus Blue Jackets in insgesamt 42 Spielen auf dem Eis. Für München lief der Verteidiger in den vergangen beiden Spielzeiten in 119 Spielen auf, erzielte dabei drei Tore und gab 17 Vorlagen.

Eishockey Große Sorgen um NHL-Goalie Grubauer - Colorado verliert Auftakt VOR 5 STUNDEN

Eishockey NHL: Starker Grubauer führt Colorado zum zweiten Sieg VOR 9 STUNDEN