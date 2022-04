Wie der Klub am Ostersonntag mitteilte, unterschrieb der 29-Jährige einen neuen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Mebus spielt seit 2016 für die Ice Tigers, die in der Viertelfinal-Qualifikation für die Play-offs an der Düsseldorfer EG scheiterten.

Ad

Eishockey DEL: Mannheim nach Kantersieg mit Selbstvertrauen ins Halbfinale VOR 4 STUNDEN

Eishockey Draisaitls Oilers auf dem Weg in die Play-offs VOR 5 STUNDEN