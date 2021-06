Publiziert 04/06/2021 Am 12:32 GMT | Update 04/06/2021 Am 12:32 GMT

Bei den Franken unterschreibt der 23-Jährige einen Zweijahresvertrag. "Ich möchte zeigen, dass ich ein wichtiger Teil des Teams werden kann", sagte Jahnke.

In den vergangenen beiden Spielzeiten bestritt der gebürtige Berliner 80 Spiele für die DEG und brachte es auf neun Tore und acht Assists. Vor seinem Engagement in Düsseldorf trug der Stürmer zwischen 2016 und 2019 58-mal das Trikot der Eisbären Berlin. In seiner Vita stehen außerdem vier Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft.

Nürnberg kam in der vergangenen Saison nur auf zehn Siege und wurde in der Süd-Staffel Tabellenletzter.

