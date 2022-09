Der Stürmer hat beim 4:2-Heimsieg gegen die Kölner Haie am vergangenen Freitag beim Zusammenprall mit einem Gegenspieler einen Bruch am linken Unterarm erlitten und wird voraussichtlich in den nächsten Tagen operiert. Die genaue Ausfalldauer ist laut Klub noch nicht abzusehen.

