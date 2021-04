Publiziert 06/04/2021 Am 09:56 GMT

Nach einem Coronafall bei den Gästen liegt bislang noch keine Entscheidung des Gesundheitsamtes des Märkischen Kreises vor, ob die angeordnete Teamquarantäne für Iserlohn aufgehoben werden kann. Dadurch ist eine pünktliche Abreise der Roosters nach Straubing nicht möglich.

Ein neuer Termin steht bislang nicht fest. Die Ligagesellschaft will das Spiel in Absprache mit den Clubs zeitnah nachholen. Wegen des Coronafalls war bereits das Auswärtsspiel von Iserlohn beim ERC Ingolstadt abgesagt worden, das am 15. April nachgeholt werden soll.

