Der 57-jährige US-Amerikaner, der bereits ab 1997 am Seilersee gearbeitet und die Roosters 2000 in die DEL geführt hatte, tritt die Nachfolge des am Samstag entlassenen Cheftrainers Kurt Kleinendorst an. Zur Vertragslaufzeit machte Iserlohn keine Angabe.

"Ich habe gemerkt, dass der Wunsch an die Bande zurückzukehren immer stärker wurde", sagte Poss, der zuletzt als Mentalcoach für Profisportler aktiv war.

Poss arbeitete bis 2003 für die Roosters, anschließend coachte er in Nürnberg und gewann als Assistenzcoach der US-Nationalmannschaft die olympische Bronzemedaille. Von Oktober 2004 bis November 2005 war er Bundestrainer, mit Adler Mannheim wurde er 2007 deutscher Meister. Seine bislang letzte Trainerstation war Red Bull Salzburg (bis 2019).

Poss soll am Dienstag in Iserlohn eintreffen. Ob er beim abendlichen Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers bereits an der Bande stehen wird, ist nach Angaben der Roosters noch offen.

