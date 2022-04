Das Team von Trainer Don Jackson gewann gegen die Grizzlys Wolfsburg 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) und entschied die Best-of-five-Serie im Halbfinale mit 3:0 für sich. München steht damit als erster Finalteilnehmer fest.

Vor heimischem Publikum gelang den Münchnern ein Start nach Maß. Bereits in der sechsten Minute sorgten Yasin Ehliz und Austin Ortega mit einem Doppelschlag innerhalb von 15 Sekunden für den Endstand. Die stark ersatzgeschwächten Wolfsburger hatten in der Folge nichts mehr entgegenzusetzen. Für München ist es der erste Finaleinzug seit 2019. Damals waren die Red Bulls an Mannheim gescheitert.

Ad

"Man sagt immer, der letzte Sieg ist der schwerste ? und so war es auch dieses Mal", sagte Stürmer Frank Mauer: "Der Doppelschlag hat uns in die Karten gespielt, mit einer 2:0-Führung spielt es sich leichter. Das hat uns geholfen."

Eishockey NHL: Deutliche Niederlage für Seider und Greiss VOR 10 STUNDEN

Im zweiten Halbfinale am Sonntag (17.00/MagentaSport) können die Eisbären Berlin nachziehen und sich mit einem Sieg das zweite Finalticket sichern. Der Titelverteidiger führt in der Serie gegen die Adler Mannheim 2:0.

Eishockey DEB-Team verliert zweiten WM-Test gegen die Schweiz GESTERN AM 15:49