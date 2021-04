Publiziert 28/04/2021 Am 10:22 GMT | Update 28/04/2021 Am 10:22 GMT

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, werden sieben Akteure München verlassen, darunter auch die früheren NHL-Profi Chris Bourque, Andrew Ebbett und Derek Roy.

Neben Bourque, Ebbett und Roy werden auch Jakob Mayenschein, Kevin Reich, Mark Voakes und Luca Zitterbart nicht mehr für den dreimaligen deutschen Meister spielen. Der Verbleib der Verteidiger Keith Aulie, Andrew MacWilliam, Mathew Maione und Ethan Prow in München sei noch offen. Julian Lutz, Maksymilian Szuber und Filip Varejcka aus der Red-Bull-Akademie sollen Profi-Verträge erhalten.

Eishockey NHL: Niederlagen für Greiss und Rieder VOR 6 STUNDEN

In der laufenden Saison waren die Münchner nach Platz zwei in der Hauptrundengruppe Süd im Play-off-Viertelfinale am ERC Ingolstadt gescheitert.

Eishockey Draisaitl über seinen deutschen NHL-Rekord: "Wusste das überhaupt nicht" VOR 18 STUNDEN