Wie der Verein mitteilte, verletzte sich der 30-jährige Kanadier bei der 3:4-Niederlage bei den Augsburger Panthern am Donnerstag am Knie. Shinnimin ist mit sechs Toren und drei Vorlagen zweitbester Scorer bei den Adlern, die in der Süd-Gruppe der DEL Tabellenführer sind.