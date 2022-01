Die Partien sollten am Freitag und am Samstag stattfinden. Das gab die DEL am Dienstag bekannt. Nachholtermine stehen noch nicht fest.

Ad

Eishockey DEL: Zehn weitere Nürnberger Spieler in Isolation VOR EINER STUNDE

Eishockey Eishockey: Spielervereinigung fordert sofortige DEL-Pause vor Olympia VOR 2 STUNDEN