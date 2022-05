Das gaben die Niederbayern am Montag bekannt. Der Deutsch-Amerikaner spielt seit 2012 mit Ausnahme der Saison 2016/17 ununterbrochen in der DEL.

Turnbull, 2014 mit dem ERC Ingolstadt Meister, verbuchte 2019/20 in 40 Einsätzen für Straubing 13 Tore und 12 Assists. In Schwenningen kam der Angreifer in 84 Spielen auf 24 Treffer und 15 Vorlagen.

