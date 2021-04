Publiziert 01/04/2021 Am 13:40 GMT

Damit reagiert der Klub auf die "aktuell unbefriedigende sportliche Situation", hieß es in einem Statement. Straubing liegt in der Süd-Gruppe der DEL auf dem fünften Tabellenplatz und droht die Play-offs zu verpassen.

Dunham war 2004 als Spieler zu den Tigers gewechselt und seitdem in verschiedenen Funktionen durchgehend für den Verein tätig gewesen. "Es war eine große Ehre für mich, dass ich für eine so lange Zeit in dieser Organisation tätig sein durfte", sagte Dunham zu seiner Entlassung.

