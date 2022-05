Dies gab der Verein am Dienstag bekannt. Mit 24 Toren und 44 Vorlagen wurde Akeson zum ligaweit besten Scorer in der Hauptrunde. Der Kanadier spielt seit 2021 in Straubing.

"Er ist einer der Top-Leistungsträger unserer Mannschaft und überzeugt mit hervorragenden spielerischen Fähigkeiten", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham.

