Publiziert 23/05/2021 Am 10:48 GMT

Die beiden Kanadier Scott Valentine und Adam Payerl bleiben jeweils ein weiteres Jahr. Valentine geht damit in seine bereits sechste Saison bei den Schwaben, Payerl in seine vierte. Beide Spieler bezeichnete der neue Cheftrainer Mark Pederson als wichtige Stützen für die Mannschaft. Augsburg hatte in der abgelaufenen Saison die Play-offs verpasst.

