DEL: Verteidiger Braun fehlt Berlin wochenlang

Der Verteidiger hat sich am Sonntag im Spiel gegen den ERC Ingolstadt (6:2) eine Innenbandteilruptur im Knie zugezogen. Das gab der Klub am Dienstagabend bekannt.

Braun fällt bis zu sechs Wochen aus. Die Hauptrunde endet am 8. März, die Vor-Play-offs beginnen am 11. März, das Viertelfinale am 17. März.