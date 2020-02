DEL Winter Game 2021 wieder in Köln: Haie treffen auf Adler

Am 9. Januar 2021 trifft das Team im Stadion des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln vor bis zu 50.000 Zuschauern auf Meister Adler Mannheim. Das gab die DEL am Dienstag bekannt. Im nächsten Jahr steigt die fünfte Auflage des Freiluftspiels.

"Unseren Fans und allen Eishockey-Anhängern in Deutschland so ein Spiel bieten zu können, macht uns stolz. Wir heißen alle Eishockey-Verrückten am 9. Januar 2021 in Köln herzlich willkommen", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Köln war im Winter Game 2019 im rheinischen Derby gegen die Düsseldorfer EG angetreten (2:3 n.V.). 2015 hatte die DEG die Haie empfangen (3:2). Mannheim ist zum zweiten Mal dabei, 2017 hatten die Adler die Schwenninger Wild Wings in Sinsheim geschlagen (7:3).

"Spiele zwischen Köln und Mannheim zählen zu den Klassikern in der Deutschen Eishockey Liga, die eine große Strahlkraft haben", sagte Adler-Geschäftsführer Matthias Binder. MagentaSport übertragt das Spektakel live.