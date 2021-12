Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Furchner, der es in der DEL bereits auf 1101 Partien bringt, geht damit in seine 21. Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Sein ursprünglicher Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

Der 39-Jährige kam 2008 von den Kölner Haien nach Wolfsburg. "Es ehrt mich und macht mich sehr stolz, dass mir als Spieler weiterhin dieses große Vertrauen geschenkt wird. Ich fühle mich körperlich sehr gut und komme jeden Tag gerne in die Eis Arena, um mit dem Team zu arbeiten", sagte Furchner.

Ad

Furchner bringt es in seiner DEL-Laufbahn auf 298 Tore und 310 Vorlagen. In der ewigen Bestenliste der Torschützen steht er damit auf dem dritten Rang. Nach dem Karriereende wird der gebürtige Kaufbeurer in die Geschäftsstelle der Grizzlys wechseln.

Eishockey NHL kehrt aus Weihnachtspause zurück - drei weitere Spielabsagen VOR 3 STUNDEN

Furchner ist erst der zweite DEL-Profi, der den Meilenstein von 1100 Spielen erreicht hat. Nur Rekordspieler Mirko Lüdemann absolvierte in seiner Karriere mehr Partien als der Stürmer (1197). Lüdemann (47) beendete seine Laufbahn 2016.

IIHF World Junior Championship-2022 U20-WM: Fehlstart für deutsche Eishockey-Junioren VOR 13 STUNDEN