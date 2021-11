Die Adler gewannen am Sonntag gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und holten den zehnten Sieg im zehnten Spiel vor heimischem Publikum. Am Freitag hatte das Team nach neun Erfolgen in Serie überraschend bei Schlusslicht Schwenninger Wild Wings verloren.

Gegen Nürnberg musste der Klub kurzfristig auf Nationalspieler Matthias Plachta verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet und umgehend von der Mannschaft isoliert wurde. Das gab der Klub am Nachmittag bekannt.

Eine Niederlage nach zuletzt fünf Siegen in Folge kassierten die Kölner Haie, die bei den Straubing Tigers mit 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) verloren.

In Mannheim brachte Andrew Desjardins die Gastgeber vor 8139 Zuschauern in der ersten Spielminute in Führung, Nürnbergs Ryan Stoa (39./45.) drehte die Partie, bevor Thomas Larkin (47.) die Adler zurück ins Spiel brachte. Im Penaltyschießen sorgte Nigel Dawes für die Entscheidung.

