Beim letzten Olympia-Test bezwang das Team von Bundestrainer Toni Söderholm zum Auftakt des Vierländerturniers Russland mit 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) und überzeugte mit einer starken Leistung.

Der Mannheimer Lean Bergmann (10.), der Münchner Yasin Ehliz (13.), der Berliner Leo Pföderl (28.) und der Schweden-Legionär Tobias Rieder (42.) erzielten vor 1560 Zuschauern die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), bei der mehrere Stammspieler fehlen. Maxim Groschew (8.), Maxim Zyplakow (9.) und Maxim Sorkin (54.) trafen für das junge russische Team.

Ad

"Wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten, das hat mich ein bisschen überrascht", sagte Söderholm bei MagentaSport: "Wir haben dann nachjustiert. In der Offensive waren wir sehr stark."

Eishockey Olympia-Quali: Eishockey-Frauen verlieren gegen Österreich VOR 3 STUNDEN

Die weiteren Gegner beim Heimturnier sind am Samstag die Schweiz und am Sonntag die Slowakei (beide 14.30 Uhr/MagentaSport). Die Partien sind für Söderholm die letzte Möglichkeit, Kandidaten für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) auf internationalem Niveau zu testen. Zu großen Teilen steht das Olympia-Team um die NHL-Stars Leon Draisaitl, Philipp Grubauer und Moritz Seider bereits.

Eishockey Deutschland Cup: Slowakei feiert Kantersieg zum Auftakt VOR 4 STUNDEN