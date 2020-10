bis 8. November) erhalten, will aber an der Austragung festhalten. Norwegen, das erst vor wenigen Tagen nach dem Rückzug von Russland und der Slowakei eingesprungen war, wird laut DEB wegen "coronabedingter Umstände" nicht beim Turnier antreten. Am Donnerstag war Norwegens Kapitän Jonas Holö positiv auf das Virus getestet worden.

Andererseits sei es "für die A-Mannschaft wichtig, jede Möglichkeit zum Spielen zu nutzen, die wir mit Blick in Richtung WM 2021 und Olympia 2022 bekommen", so Söderholm: "Die Lage ist so unvorhersehbar überall in der Welt, dass wir nicht wissen, wie viele Gelegenheiten wir noch kriegen, und daher dürfen wir keine verpassen."