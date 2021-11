"Ich habe ein Grinsen im Gesicht", sagte der Stürmer der Eisbären Berlin mit Blick auf die Partie am Samstag (14.30 Uhr/MagentaSport) in Krefeld gegen den Erzrivalen.

Noebels hatte die deutsche Mannschaft im Frühjahr in Lettland mit einem genialen Penalty ins WM-Halbfinale geschossen. "Natürlich freue ich mich, wenn ich einen Gegenüber habe, von dem ich weiß, dass ich bei ihm ein bisschen was hinterlassen habe", sagte der 29-Jährige: "Aber ich kann nicht in der Vergangenheit leben. Jeder, der sich darauf ausruht, kommt nicht weit."

Ad

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hatte ihr Auftaktmatch am Donnerstag mit 4:3 gegen Russland gewonnen, die Schweiz war mit 1:7 gegen die Slowakei untergegangen. Beim DEB-Heimturnier geht es um die letzten Plätze für den Olympiakader für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022).

Eishockey Zwei Tore plus Assist: Nächste Draisaitl-Gala in der NHL VOR EINER STUNDE

Das Ticket nach China hat Noebels, Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, fest im Blick. "Die guten Erinnerungen aus 2018 gehen mein Leben lang nicht verloren", sagte er, "natürlich versucht man, wieder dabei zu sein."

Eishockey Olympia-Quali: Eishockey-Frauen wollen aus Fehlern lernen VOR EINER STUNDE