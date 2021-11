Das Team des kanadischen Trainers Craig Ramsay setzte sich am Donnerstag in Krefeld mit 7:1 (1:1, 1:0, 5:0) gegen die Schweiz durch.

David Griger brachte die Slowaken früh in Führung (3.), die Eidgenossen glichen durch Enzo Corvi (13.) aus. Erneut Griger (30.) und Michal Kristof (47.) sorgten für eine 3:1-Führung. Als die Schweizer in der Schlussphase ihren Torhüter zugunsten eines weiteren Stürmers vom Eis nahmen, trafen Adrian Holesinsky (58.) und erneut Griger (59.) ins leere Tor. Den Endstand stellten Samuel Takac (59.) und Patrik Hrehorcak (60.) her.

Die Slowakei, Weltmeister von 2002, hatte das Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zuletzt 2019 gewonnen. Im vergangenen Jahr spielte die deutsche Nationalmannschaft wegen der Corona-Pandemie nur gegen Lettland und ein eigenes Perspektivteam.

