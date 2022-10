bis 13. November). "Wir können ein bisschen Gas geben auf dem Eis und wir testen ein paar neue Gesichter", sagte der Finne in der "Eishockey-Show" bei MagentaSport: "Spieler, die jetzt etwas richtig Gutes gezeigt haben und auch charakterlich gewachsen sind, denen können wir eine Chance geben. Es ist eine Art Sichtung, aber es hat auch viel mit Taktik zu tun."

Söderholm kündigte eine junge Auswahl für das Vier-Nationen-Turnier an. Mit dabei sein wird Stürmer Dominik Bokk (22), der sich beim DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt mit neun Treffern und sechs Vorlagen in 13 Spielen in Topform präsentiert. "Wir können uns nicht erlauben, ihn nicht einzuladen. Wenn ein Spieler gut genug spielt und in jedem Spiel so eine tragende Rolle hat wie er, dann ist er auch ein Kandidat für den Deutschland Cup", sagte Söderholm: "Komplett blöd sind wir ja auch nicht. Bis jetzt hat er das richtig gut gemacht."

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) spielt zum Auftakt gegen Dänemark (10. November). Danach folgt das Duell mit den Österreichern (12.), zum Abschluss geht es gegen die Slowakei (13.). Das Turnier findet zum vorerst letzten Mal in Krefeld statt. Der Austragungsort für 2023 ist noch offen.

