Beim 5:2 bei den Los Angeles Kings mit Ex-Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach an der Bande verbuchte der 26-Jährige einen Assist und damit seinen insgesamt 66. Scorerpunkt der Saison. Sein Teamkollege Connor McDavid schloss mit einem Tor und einer Vorlage zu ihm an der Spitze der Scorerliste auf.

Sein 500. NHL-Tor erzielte Superstar Sidney Crosby. Beim 5:4-Sieg seiner Pittsburgh Penguins nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers traf der 34-Jährige zum zwischenzeitlichen 2:1. "Es ist schwer in Worte zu fassen", sagte der dreimalige Stanley-Cup-Gewinner, Olympiasieger von 2010 und 2014 und Weltmeister von 2015, "es ist eine coole Zahl. Du schaust auf die, die 500 Tore geschossen haben und denkst: Es ist ein Privileg, in ihrer Gesellschaft zu sein."

Crosby feierte gleich ein doppeltes Torjubiläum: Der Treffer war außerdem sein 50. gegen den Erzrivalen Philadelphia. Gegen keinen anderen Klub hat der Ausnahmestürmer so viele Tore erzielt. Der Kanadier, der sein Nationalteam mit seinen Toren in den Endspielen von Vancouver und Sotschi zweimal zu Olympia-Gold schoss, ist der zweite aktive NHL-Spieler mit 500 oder mehr Treffern. Nur der Russe Alexander Owetschkin, mit dem er sich seit 16 Jahren vielbeachtete Duelle liefert, liegt mit 761 Toren vor ihm. Crosby ist der insgesamt 46. Spieler in der NHL-Geschichte, der diese Marke geknackt hat.

