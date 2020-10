"Ich bin in Kontakt mit dem Timmi. Ich habe ihn gestern angerufen und ihm viel Glück gewünscht", sagte Draisaitl am Mittwoch in Köln: "Für das deutsche Eishockey ist das natürlich riesig." Der 18-jährige Stützle war in der Nacht in der ersten Runde des NHL-Drafts von den Ottawa Senators an dritter Stelle gezogen worden.