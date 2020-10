Januar. "Jetzt haben wir schon mal ein Datum, was schon mal schön ist und worauf man sich vorbereiten kann", sagte der wertvollste Spieler (MVP) der letzten Saison am Mittwoch in Köln.

Trotz seiner überragenden Saison und der Wahl zum MVP in der NHL hebt er nicht ab und will weiterhin an sich arbeiten. "Natürlich habe ich es ein wenig sacken lassen, und ich freue mich riesig darüber. Ich bin da gewissermaßen auch sehr, sehr stolz drauf", sagte er. "Aber als Sportler guckt man immer nach vorne und schaut immer, wo man sich verbessern kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aufwache und denke, wie toll ich bin. Im Gegenteil: Es gibt noch sehr viele Sachen, an denen ich arbeiten kann. Und das werde ich Jahr für Jahr machen."