"So wie das Turnier bisher gelaufen ist, ist alles drin", sagte der NHL-Profi der Edmonton Oilers im Sport1-Interview: "Im Moment sehe ich keinen großen Favoriten, der deutlich besser ist als die anderen Teams."

Die DEB-Auswahl trifft im Halbfinale am Samstag in Riga auf Titelverteidiger Finnland (17.15 Uhr/Sport1). Im zweiten Semifinale stehen sich Kanada und die USA gegenüber. "Jetzt entscheiden Tagesform, Wille und das notwendige Glück", sagte Draisaitl, der auf eine WM-Teilnahme trotz des frühen Play-off-Aus in der NHL mit Verweis auf Terminprobleme verzichtet hatte.

"Ich habe mir jedes Spiel von den Jungs zu Hause in Edmonton am Fernseher angeschaut", verriet der gebürtige Kölner: "Es sind ja einige meiner engsten Freunde bei der Nationalmannschaft dabei. Mit denen bin ich fast täglich im Kontakt. Die bekommen natürlich auch regelmäßig ihre Glückwunsch-Nachrichten."

Draisaitl ist begeistert vom Zusammenhalt im Team, "jeder gibt alles und spielt taktisch diszipliniert". Zum spektakulär versenkten Penalty von Stürmer Marcel Noebels im Viertelfinale gegen die Schweiz meinte der NHL-Star: "Ich sage nur zwei Worte: Cooler Move!"

