"Es ist etwas ganz Besonderes, mit so einem Sportler wie Dirk verglichen zu werden", sagte der 25-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Aber ich bin mein eigener Typ und muss meinen eigenen Weg finden. In dem, was er erreicht hat, ist Dirk aber auch für mich ein Vorbild."