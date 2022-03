Draisaitl traf zum ersten Mal in der laufenden Saison der nordamerikanischen Eishockey-Eliteliga dreimal, dennoch gingen die Oilers mit 5:9 unter.

Der 26 Jahre alte Draisaitl, der in der vergangen Woche mit seinen beiden Treffern gegen San Jose den Ex-Bundestrainer Marco Sturm als besten deutschen Torschützen in der NHL überholt hatte, steht nun bei 246 Treffern in 544 Spielen. Sturm hatte für seine 242 Tore 938 Spiele benötigt.

Ad

Gegen die Flames steuerte Draisaitl zudem einen Assist bei, mit 94 Punkten liegt er in der NHL-Scorerliste weiter hinter seinem Oilers-Kollegen Conor McDavid (97) auf Platz zwei. Edmonton (77 Punkte) belegt in der Pacific Division als Dritter weiter einen Play-off-Platz, Calgary (88) festigte Platz eins.

Eishockey Sturm und Colorado zurück in der Erfolgsspur VOR 10 STUNDEN

Niederlagen gab es am Samstag auch für die weiteren deutschen Profis. Torwart Philipp Grubauer unterlag mit Seattle Kraken 2:4 bei den Los Angeles Kings, parierte dabei 20 von 23 Schüssen. Stürmer Tim Stützle blieb beim 3:4 nach Verlängerung seiner Ottawa Senators gegen die Florida Panthers ohne Scorerpunkt. Abwehr-Rookie Moritz Seider konnte trotz einer guten Leistung die 1:2-Niederlage der Detroit Red Wings gegen Meister Tampa Bay Lightning nicht verhindern.

Eishockey DEL: Nächste Pleite für Schlusslicht Krefeld GESTERN AM 21:19