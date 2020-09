Draisaitl war in der Nacht zu Dienstag als erster Deutscher zum wertvollsten Spieler in der NHL gewählt worden. Im Rennen um die Hart Memorial Trophy setzte er sich gegen Nathan MacKinnon von der Colorado Avalanche und Artemi Panarin von den New York Rangers durch. Ebenfalls gewann Draisaitl den durch die Spielergewerkschaft NHLPA verliehenen Ted Lindsay Award für den herausragenden Profi der regulären Saison. Auch diese Auszeichnung ging erstmals an einen deutschen Spieler.