"Um ehrlich zu sein, wusste ich das überhaupt nicht", gab Deutschlands Sportler des Jahres zu, nachdem er die deutsche Scorerbestmarke von Marco Sturm geknackt hatte: "Es wurde mir gesagt."

Draisaitl hatte beim 6:1 seiner Edmonton Oilers bei den Winnipeg Jets mit einem Tor und einem Assist Sturm als besten deutschen Scorer in der NHL-Geschichte abgelöst. Der Kölner benötigte für seine 510 Punkte in Hauptrunde und Play-offs nur knapp sieben Jahre, während Sturm in 14 Spielzeiten insgesamt 509 Punkte gesammelt hatte.

"Ich bin nicht der Typ, der sich jede Statistik merkt, tagtäglich an jeden Meilenstein denkt", sagte Draisaitl. Den Puck, mit dem er den neuen deutschen Rekord aufstellte, hat er als Andenken behalten. "Was ich damit machen werde, weiß ich noch nicht - vielleicht einrahmen lassen", sagte er, "ich werde schon einen Platz finden."

