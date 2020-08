Draisaitl unter Druck: "Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen"

Eishockey-Star Leon Draisaitl fordert nach dem Fehlstart ins Finalturnier der NHL mit den Edmonton Oilers eine deutliche Steigerung. "Wir haben zu viele Fehler gemacht. Es gibt wenige Spiele, die du gewinnst, wenn du sechs Gegentore bekommst", sagte der deutsche Liga-Topscorer in einer Presserunde: "Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen. Es ist nichts Spezielles, wir müssen einfach unser...

"Wir haben zu viele Fehler gemacht. Es gibt wenige Spiele, die du gewinnst, wenn du sechs Gegentore bekommst", sagte der deutsche Liga-Topscorer in einer Presserunde: "Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen. Es ist nichts Spezielles, wir müssen einfach unser Spiel machen."

Die Oilers hatten zum Auftakt der Best-of-five-Serie in der Qualifikationsrunde gegen die Chicago Blackhawks 4:6 verloren. "Natürlich waren wir sehr frustriert nach dem Spiel. Aber es war nur ein Spiel", sagte der 24-Jährige, der die Niederlage mit einem Treffer und zwei Assists nicht verhindern konnte. In der Nacht auf Dienstag stehen Draisaitl und Co. im zweiten Spiel bereits unter Druck.

Eishockey Grubauer freut sich auf Olympia: "Das ist überragend" VOR 2 STUNDEN

Eishockey Grubauer will den Stanley Cup: "Wir sind nicht zum Spaß da" VOR 21 STUNDEN