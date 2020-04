Draisaitl wünscht sich Karriereende in Köln

"Mein Wunsch war es schon immer, am Ende meiner Karriere noch mal so spät wie möglich in Köln zu spielen", sagte der deutsche Nationalspieler im Interview mit Sport1. Derzeit spielt der Center bei den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL, wo er die Scorerliste anführte, bevor die Liga wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde.

Laut eigener Aussage wolle der gebürtige Kölner "so lange wie möglich" in Kanada bleiben "und dann irgendwann nach Hause nach Köln für ein paar Jahre". Der 24-Jährige hatte bis 2009 in der Jugend der Kölner Haie gespielt. 2014 war Draisaitl im NHL-Draft in der ersten Runde an dritter Stelle von den Oilers ausgewählt worden.