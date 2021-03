Gegen die Toronto Maple Leafs mussten sich Draisaitl, Dominik Kahun und Co. 0:3 geschlagen geben und blieben wie zwei Tage zuvor beim 0:4 ohne Torerfolg.

Dabei fehlte es gegen das punktbeste Team der Liga erneut an der Effizienz: Satte 31 Schüsse gaben die Oilers ab, die Goalie Michael Hutchinson für Toronto alle parierte. Nach der zehnten Saison-Niederlage liegt Edmonton in der Nord-Division mit 28 Punkten weiter hinter Toronto (36) auf Platz zwei, am Mittwoch (Ortszeit) gibt es das nächste Duell mit den Maple Leafs.