Der 26-Jährige erzielte beim 6:3 gegen die Pittsburgh Penguins um Superstar Sidney Crosby ein Tor (40.) und bereitete zwei Treffer (25./36.) vor. Nach sechs Saisonspielen hat Draisaitl bereits drei Tore und acht Assists auf dem Konto. Für die Oilers war es der dritte Sieg, für die Penguins die erste Niederlage in regulärer Spielzeit.

Ebenfalls erfolgreich war Stürmer Tim Stützle mit den Ottawa Senators. Der 20-Jährige steuerte beim 4:2 der Sens gegen die Dallas Stars einen Assist bei, sein insgesamt fünfter in dieser Spielzeit. Weniger erfolgreich lief das Debüt von Torhüter Thomas Greiss mit den St. Louis Blues. Der Goalie, der von den Detroit Red Wings zum Stanley-Cup-Sieger von 2019 gewechselt war, hielt beim 0:4 bei den Winnipeg Jets 39 der 42 Schüsse auf sein Tor.

Den Weg, sich in die Geschichtsbücher der besten Eishockey-Liga der Welt einzutragen, ebnete Routinier Phil Kessel. Der Stürmer bestritt beim 3:1 der Vegas Golden Knights gegen die Toronto Maple Leafs sein 989. NHL-Spiel in Folge und zog mit Rekordspieler Keith Yandle gleich. Bereits in der Nacht auf Mittwoch hat der 35 Jahre alte Kessel in der Partie bei den San Jose Sharks die Chance, an Yandle vorbeizuziehen. Kessel hat seit dem 31. Oktober 2009 keine Partie verpasst.

