Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm bezwang in der entscheidenden Partie am Sonntag in Krefeld die Slowakei mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) und holte sich mit der Maximalausbeute von neun Punkten den Siegerpokal.

Der Berliner Leo Pföderl brachte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) vor erneut nur 2309 Zuschauern bereits nach 14 Sekunden in Führung. Schweden-Legionär Tobias Rieder erhöhte in der sechsten Minute. Samuel Bucek (26.) verkürzte für die Slowaken, danach trafen der Wolfsburger Dominik Bittner (39.) und erneut Rieder (56.), der sein viertes Turniertor erzielte.

Ad

Die DEB-Auswahl hatte zuvor 4:3 gegen Russland und 3:0 gegen die Schweiz gewonnen. Es ist der insgesamt achte Triumph beim Heimturnier, zuletzt hatte die deutsche Mannschaft 2015 den Deutschland Cup gewonnen. Platz drei belegten die Eidgenossen nach dem 3:2 gegen das junge russische Team.

Olympia - Eishockey 2:0-Führung verspielt: Eishockey-Frauen verpassen Olympia VOR 2 STUNDEN

Die Partien in Krefeld waren für Söderholm die letzte Möglichkeit, Kandidaten für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) auf internationalem Niveau zu testen. Zu großen Teilen steht das Olympia-Team um die NHL-Stars Leon Draisaitl, Philipp Grubauer und Moritz Seider bereits.

Eishockey Olympia-Quali: Eishockey-Frauen verpassen Olympia VOR 2 STUNDEN