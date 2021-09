Der Routinier soll den verletzten Marc Zanetti (30) ersetzen, der nach einer schweren Thrombose im linken Bein weiter fehlt.

Järvinen hat 467 Einsätze in der ersten finnischen Liga absolviert und kommt aus seiner Heimat vom Klub Porin Ässät aus Pori. In der russischen KHL lief der Abwehrmann 184 Mal auf. "Er ist ein großer und starker Verteidiger, der vor allem defensiv agiert und keinem Zweikampf aus dem Weg geht", sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt. Düsseldorf eröffnet die Saison am 10. September bei den Krefeld Pinguinen.

