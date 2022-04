Setzt sich Titelverteidiger Eisbären Berlin am Donnerstag im entscheidenden fünften Spiel gegen die Adler Mannheim durch, findet Spiel eins gegen den bereits feststehenden Finalisten Red Bull München am Freitag (19.30 Uhr) in Berlin statt. Macht Mannheim das Rennen, geht es erst am Samstag (16.15 Uhr) in München los.

Die Red Bulls hatten die Grizzlys Wolfsburg im Halbfinale mit 3:0 ausgeschaltet. Zwischen Berlin und Mannheim steht es 2:2, der Showdown am Donnerstag beginnt um 19.30 Uhr (alle Spiele bei MagentaSport).

MagentaSport zeigt auch alle Spiele der Finalserie im Modus "best of five" live. ServusTV überträgt die ersten drei Partien im Free-TV.

