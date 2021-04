Publiziert 24/04/2021 Am 09:21 GMT | Update 24/04/2021 Am 09:21 GMT

Der 23-Jährige, der 2019 vom DEL-Konkurrenten Red Bull München an den Rhein gekommen war und für die Länderspiele in der Slowakei am Samstag und Sonntag erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, soll nach Aussage des Klubs "ein Gesicht der neuen DEG werden".

Die Düsseldorfer hatten die laufenden Play-offs verpasst und stehen erneut vor einem großen Umbruch.

