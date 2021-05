Publiziert 26/05/2021 Am 11:50 GMT | Update 26/05/2021 Am 11:50 GMT

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, erhält der Kanadier in der Hauptstadt einen Zweijahresvertrag. In der vergangenen Spielzeit war Ellis für den ERC Ingolstadt aufgelaufen. Zuvor hatte der 29-Jährige unter anderem bereits für die Kölner Haie in der DEL gespielt.

