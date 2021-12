Der 18-Jährige war nach Angaben des DEL2-Klubs in einer Begegnung der Nachwuchsliga DNL III in die Bande gestürzt und fiel dabei derart unglücklich, dass er sich schwerste Kopfverletzungen zuzog, denen er am Donnerstag erlag.

"Nach langen und intensiven Bemühungen der Ärzte und Betreuer in den letzten Tagen versetzt die Nachricht uns in einen Schockzustand und in tiefe Trauer", sagte Patrick Steingraf, Vorstand Sport beim Löwen-Nachwuchs: "Für die Familie ist dies nach Tagen des Hoffens und Bangens das Schlimmste, was man sich vorstellen kann."

Ad

Der Zweikampf in der Partie gegen die Roten Teufel Bad Nauheim sei zwar hart gewesen, aber "etwas, das zum Eishockey wie auch zu vielen anderen Sportarten dazu gehört." Der Spieler sei direkt operiert worden, die Ärzte hätten alle medizinisch verfügbaren Möglichkeiten ausgeschöpft.

Olympia - Eishockey Olympia 2018: Olympia-Märchen! Deutschland schlägt Kanada sensationell im Halbfinale VOR 5 STUNDEN

"Der Sportbetrieb ruht bis auf weiteres, so wie es sich in dieser Situation gehört", sagte Steingraf weiter. Der Bruder des Spielers läuft ebenfalls für die U20 auf und habe das tragische Unglück miterleben müssen. "Und wir denken auch an den Gegenspieler der Roten Teufel Bad Nauheim, für den das Ganze sicher auch schwer zu verkraften sein dürfte", so Steingraf.

Olympia - Eishockey Eurosport-Experte Ehrhoff: Darum steigen Deutschlands Chancen in Peking VOR 5 STUNDEN