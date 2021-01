Zum Zeitpunkt der Leihvereinbarung war wegen der COVID-19-Pandemie noch nicht absehbar gewesen, wann die nordamerikanischen Profiligen wieder in den Saisonbetrieb gehen werden. Die AHL soll am 5. Februar beginnen, Gawanke reist deshalb noch diese Woche nach Winnipeg und wird in der Folge am Trainingscamp der Manitoba Moose zur Saisonvorbereitung teilnehmen.

Gawanke war 2017 von den Jets in der fünften Runde an Position 136 gedraftet worden, im Alter von 19 Jahren unterschrieb er einen auf drei Jahre befristeten Einstiegsvertrag. In der vergangenen Saison spielte Gawanke im Farmteam der Jets bei den Manitoba Moose im Unterbau der NHL in der American Hockey League (AHL) und steuerte in 48 Partien vier Tore und 22 Assists bei.