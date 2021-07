Dies teilte der Klub am Freitag mit. Der 31 Jahre alte Kanadier hatte zuletzt beim Ligarivalen Nürnberg Ice Tiger unter Vertrag gestanden. In über 600 Spielen in der nordamerikanischen AHL sowie der DEL kommt Adams bislang auf 439 Scorerpunkte. In der Eliteliga NHL absolvierte er 90 Einsätze für die Buffalo Sabres.

