Publiziert 01/06/2021 Am 11:27 GMT

"Ich hoffe, dass ich nach der WM meinen NHL-Vertrag unterschreiben werde", sagte der 19-Jährige im Interview mit Spox: "Dann schauen wir weiter."

Der Stürmer des deutschen Meisters Eisbären Berlin war im vergangenen Jahr beim NHL-Draft in der ersten Runde von den Chicago Blackhawks ausgewählt worden. Ob er sofort in der NHL zum Einsatz kommen oder erst in der unterklassigen AHL Erfahrung sammeln soll, ist noch offen: "Es gibt noch keinen Plan."

Reichel gehörte bei der WM bislang zu den auffälligsten Spielern in der deutschen Nationalmannschaft. Ein Check gegen den Kopf beim 2:3 gegen Kasachstan setzte ihn allerdings für ein Spiel außer Gefecht. "Das schlimmste Foul, das ich bisher abbekommen habe", nannte er die Attacke des kasachischen Verteidigers Iwan Stepanenko, unterstellte seinem Gegenspieler aber keine Absicht: "So etwas passiert manchmal aus der Emotion, es ist einfach blöd gelaufen."

