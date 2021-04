Publiziert 23/04/2021 Am 10:34 GMT

Verteidiger Julius Karrer von den Nürnberg Ice Tigers ersetzt den verletzten Tobias Fohrler vom Schweizer Team HC Ambri-Piotta. Karrer stieß nach zwei negativen Coronatests zur Mannschaft um Bundestrainer Toni Söderholm, das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mit.

Die DEB-Auswahl tritt am Samstag (20.15 Uhr) und Sonntag (16.00 Uhr/beide MagentaSport) in Piestany zu zwei Testspielen gegen die Slowakei an.

