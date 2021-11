bis 14. November) kostenfrei live. Während die Frauen in Füssen gegen Österreich, Italien und Dänemark um das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking kämpfen, testet Männer-Bundestrainer Toni Söderholm beim Deutschland Cup in Krefeld seine Kandidaten für die Winterspiele. Gegner für den bereits qualifizierten WM-Vierten sind Russland, die Slowakei und die Schweiz.

MagentaSport überträgt alle zwölf Einzelspiele live. Auf MagentaTV gibt es auf dem Kanal Sport MyTeamTV die Konferenz der beiden Turniere.

