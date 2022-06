Der 25-jährige, der nach seinem Wechsel in die Hauptstadt im Dezember 2020 bei zwei Möglichkeiten zweimal mit dem Klub den Titel holte, hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert.

Fiore, von Ontario Reign aus der American Hockey League (AHL) nach Berlin gekommen, verbuchte in 99 DEL-Spielen 28 Tore und 30 Assists. "Er war in den beiden vergangenen Saisons ein bedeutender Spieler für uns. Zudem hat er auch abseits des Eises sehr positiv auf die Mannschaft eingewirkt", sagte Sportdirektor Stephane Richer: "Wir sind davon überzeugt, dass er noch nicht an seinem Leistungszenit angekommen ist."

