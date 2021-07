Februar bis 20. Februar) führen. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Der 53-Jährige geht bereits in seine siebte NHL-Saison mit den Penguins, führte sie in dieser Zeit stets in die Play-offs und zweimal zum Stanley-Cup-Sieg (2016 und 2017).

Ob die Profis aus der besten Liga der Welt an den Spielen teilnehmen, ist indes weiterhin unklar. Die NHL hat zwar eine Olympia-Pause in den Spielplan der kommenden Saison aufgenommen, zwischen dem 7. und 22. Februar 2022 sind keine Partien vorgesehen.

Eishockey NHL: Owetschkin verlängert bei den Capitals - und nimmt Gretzky-Rekord ins Visier VOR 21 STUNDEN

Diese Pause soll aber gestrichen werden, wenn die Gespräche über die Olympia-Teilnahme der NHL-Profis scheitern. Offene Fragen, wie etwa eine COVID-19-Absicherung für die Spieler, seien weiterhin zu klären, hieß es am Mittwoch.

Eishockey Prokop outet sich als erster NHL-Profi GESTERN AM 12:22